Він розкритикував практику відправки на фронт як штраф за порушення.

Екс-радник глави МВС і керівника Офісу президента Віктор Андрусів заявив, що зараз в Україні достатня кількість мобілізований. Однак мобілізація постійно триває. За його словами, це дозволяє поступово поповнювати лінію фронту.

Про це він розповів в інтерв'ю для проекту "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

"Коли ми мобілізуємо, то ми цих мобілізованих солдатів повинні одягнути, навчати, годувати. Тому мобілізація відбувається виключно від потреби до фронту. Тобто, якщо ми зазнали втрат, або нам потрібно вивести на відновлення солдатів, які там вже чотири місяці десь на передовій перебували, ось тоді відбувається мобілізація. Тобто вона триває постійно. Але я маю на увазі, що мета – поповнювати зараз лінію фронту, а не просто намобілізувати дуже багато людей і просто чекати, коли їх вести в бій", – пояснив Андрусів.

За його словами, головна проблема не в нестачі мобілізованих солдатів, а в кількості зброї і техніки.

"У нас завжди була проблема якраз в техніці і в артилерії. Тому, що солдатів треба перевозити, солдати повинні мати, чим воювати. Як ми бачимо, це - не автомат, з яким у нас немає проблем. Тому станом на тепер процес мобілізації, який відбувається, цілком задовільний", - розповів екс-радник керівника ОП.

Андрусів також розкритикував практику мобілізації як штрафу за якісь порушення.

"Тут вже питання якості мобілізації. Це мене і багатьох людей з фронту обурює. Ця практика, на мою думку, ганебна - відправляти на фронт як штраф. Тобто таке формування якихось штрафбатів чи що? Все це багато в чому зневага до нашої війни", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше правозахисниця пояснила, чи означає отримання повістки з військкомату негайну мобілізацію.

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