Тим часом, міжнародна допомога покриває 10-15% потреб української армії.

В Міноборони вперше повідомили втрати ЗСУ в техніці через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Дані повідомив заступник Міністра оборони Володимир Карпенко в інтерв'ю National Defence.

"На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40, а іноді і до 50 відсотків втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50 відсотків. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", - повідомив Карпенко.

За його словами, міжнародна допомога покриває 10-15% потреб української армії.

"Я не буду називати точну кількість, яка нам потрібна. Це інформація для внутрішнього користування. Я просто вам скажу, я думаю, що для задоволення цих потреб ми повинні задіяти весь військово-промисловий комплекс усього світу. Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, при таких витратах ресурсів він покриває тільки 10-15 відсотків наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські постріли, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО і реактивна система залпового вогню. А також системи високоточної зброї, тому що ми вважаємо, що саме системи високоточної зброї дадуть нам перевагу над ворогом, перевагу в цій війні", - зазначив він.

Нагадаємо, також У Міноборони розповіли про особливості нової тактики окупантів.

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