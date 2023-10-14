У Донецькій області поранень зазнали сотні супротивників, поділився Генштаб ЗСУ.

Упродовж останніх кількох днів російські окупанти намагалися проводити штурмові дії біля міста Красногорівка Донецької області й зазнали серйозних втрат.

Супротивник упродовж останніх трьох дні проводив штурмові дії, було ліквідовано понад 100 окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в суботу вранці, 14 жовтня.

"Противник зазнає значних втрат на полі бою. Так, лише за останні 3 дні в ході штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою...", - зазначили у Генштабі.

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За його даними, також були поранені близько 200 загарбників.

Важливі новини про втрати ворога в Україні - сьогодні це варто знати

Стало відомо, що окупанти активізувалися на Авдіївському й Лимано-Куп’янському напрямку. Українські воїни відбивають атаки з боку супротивника.

Керівник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш 14 жовтня повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку за добу ліквідували понад 200 загарбників та чимало їхньої техніки.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 14 жовтня становлять приблизно 286 тис. 890 осіб. Крім того, "мінусовано", зокрема, 9 337 бойових броньованих машин супротивника.

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