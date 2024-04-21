Не варто розслаблятися, бо РФ має ще достатньо різних сил і засобів, які можуть використовуватися проти нашої держави, попередили у Повітряних силах.

Наразі активності російської тактичної авіації в акваторії Чорного і Азовського морів немає.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону. Євлаш зазначив, що про наслідки збиття Ту-22М3 (російский бомбардувальник) можна говорити у довгостроковій перспективі.

"Звичайно, що у ворога вже немає одного з літаків, і пам'ять про те, що нам вдалося його дістати, залишиться з ними надовго. Зараз вже в акваторії Чорного і Азовського морів ми вже не відмічаємо такої активності ворожої тактичної авіації, як це було раніше після того, як нам вдалося виявити і пункти управління типу "Фундамент-М" та інші станції, коли нам вдалося завдати по них потужного ураження. Також відмінусувати два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50", - наголосив Євлаш.

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За його словами, це дещо полегшило ситуацію на півдні нашої країни. Водночас речник сказав, що не варто розслаблятися, бо в Росії ще достатньо різних сил і засобів, які можуть використовуватися проти України.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 квітня російські окупанти підійняли в повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Сили оборони Україні могли збити російський літак Ту-22М3 власноруч розробленою системою протиповітряної оборони.

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