На Покровському напрямку - найбільша кількість боєзіткнень.

Російські окупанти не полишають спроб атакувати біля Вовчанська Харківської області. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Так, від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110. Українські захисники стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

"На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Наразі там триває два боєзіткнення, стільки ж штурмів підрозділи Сил оборони відбили. Разом з тим, ворожа авіація завдала два удари шістьма НАРами (некерована авіаційна ракета - УНІАН) по Ветеринарному", - йдеться у повідомленні.

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Водночас на Куп’янському напрямку від початку доби війська противника вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки.

"Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої. Населений пункт Табаївка зазнав авіаційного удару десятьма НАРАми", - повідомили у Генштабі.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 13 атак на позиції підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. 12 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває у районі Невського.

"Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Сім атак російських загарбників відбито нашими воїнами поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень ще продовжуються", - зауважили у Генштабі.

На Краматорському напрямку ворог здійснив вісім штурмів позицій українського війська поблизу Часового Яру та Іванівського. "Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, сім атак відбито, одна - ще триває", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилася до 11. Активно працює ворожа авіація, зокрема сім ударів одинадцятьма керованими авіаційними бомбами зазнало місто Торецьк, ще однією авіабомбою терористи вдарили по Деміївці.

"На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 37 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 ворожих атак, 11 боїв - ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів НАРами", - поінформували у Генштабі.

Також бої тривають і на Курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ударів КАБами зазнало Курахове. Загальна кількість атак на цьому напрямку зросла до чотирьох, з яких дві - ще продовжуються.

Крім того, на Придніпровському напрямку активно працює ворожа авіація. Трьома КАБами окупанти вдарили по населеному пункту Тягинка, ще по дві керовані авіаційні бомби агресор скинув на Дудчани та Одрадокам’янку.

Ситуація на фронті: інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зауважив, що російські окупанти щодня втрачають поблизу Часового Яру до 80 осіб живої сили, але не відмовляються від спроби захопити місто.

За його словами, на Східному напрямку за тиждень було знищено понад 400 окупантів, ще дев’ять - взято в полон. За добу на тому напрямку було знищено 120 окупантів, а 130 отримали поранення.

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