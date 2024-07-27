Російські окупанти за добу втратили майже 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, поділився Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні зросли за добу на 1 210 ворогів і перетнули нову "червону лінію" - тепер становлять понад 573 тисячі супротивників.

Загальне число "мінусованих" загарбників на суботу, 27 липня приблизно таке, - 573510 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

За відомостями Генштабу, загарбники також залишилися без ще 11 танків, 24 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем та одного засобу протиповітряної оборони.

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Упродовж доби ліквідовано також:

53 ворожі дрони оперативно-тактичного рівня;

одна крилата ракета;

86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Ще знищено три одиниці ворожої спецтехніки.

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Росіяни вже тривалий час намагаються активно рухатися вперед, у тому числі в Донецькій області. За відомостями аналітиків DeepState, вороги нещодавно змогли окупувати кілька населених пунктів, зокрема, Вовче та Піщане.

Захисники України, попри те, що їх менше, активно знищують супротивників. РФ вже зазнала колосальних втрат на нашій території. Загальні втрати ворога на 26 липня 2024 року становили приблизно 572 тис. 300 осіб.

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