Точність ураження цілей супротивника дорозвідується, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Триває повномасштабна війна в Україні проти росіян, і ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил Збройних сил України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї Росії.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, це сталося на початку доби 31 травня - наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

"Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун". Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України. "Так, ударні БПЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю", - зазначили у Генштабі.

Підкреслюється також, що "сучасна" та "ефективна" російська протиповітряна оборона "знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ".

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один з них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

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