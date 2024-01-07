Ліквідовано, зокрема, 12 ворожих гармат та три БТР-80.

Втрати Росії на 7 січня 2024 року на лівобережній частині України серйозно зросли - на Херсонщині Збройні сили України знищили два спостережних комплекси "Муром-М", які ще називають "оком Мордору", та всепогодну радіолокаційну станцію "Каста".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, на лівому березі Дніпра підрозділи ЗСУ завдають суттєвого вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Наразі українські захисники отримали підтвердження того, що за минулу добу там поменшало на вісім окупантів.

Уражено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", 12 гармат окупантів, танк, три БТР-80 та шість одиниць іншої автобронетехніки. На брухт пущено радіолокаційну станцію "Каста-2Е2", ворожий човен та відразу два комплекси відеоспостереження "Муром-М".

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"Знищено ще один пункт управління БПЛА", - розповіли у Силах оборони півдня.

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Нагадаємо, на лівому березі Дніпра Сили оборони України утримують позиції й продовжують заходи з розширення плацдарму. Водночас російська армія не припиняє спроб штурмових дій за підтримки бронетехніки. Кількість ворожих атак збільшено до 18 на добу, але успіху вони не мають. Щоразу зазнаючи втрат, супротивник повертався на вихідні позиції.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 7 січня 2024 року становлять приблизно 364 тисячі 730 загарбників.

Довідка УНІАН. Мобільна радіолокаційна станція 39Н6 "Каста-2" - рухлива трикоординатна станція радіолокації. Призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Видає координати та параметри руху повітряних цілей, зокрема, на системи управління ППО, ВПС. Складається з апаратної та антенної машини на базі КамАЗ-4310, основної та резервної електростанцій. Місце оператора розташоване з відривом 300 м.

Згідно з відкритими джерелами, модифікація "Каста-2Е2" є експортною. Може супроводжувати до 200 цілей, зона огляду за дальністю - 5-150 км, за висотою - 0-6 км. Час розгортання установки - 20 хв, експлуатаційні температури - від мінус 50 до плюс 50 градусів (температура повітря), висота над рівнем моря - до 2 км.

"Муром-М" - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Стаціонарні версії "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із лінією бойового зіткнення. Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.

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