Загарбники також втратили ще один танк, 13 гармат, міномет та 6 одиниць автобронетехніки.

На двох напрямках - Оріховському та Херсонському - російська окупаційна армія минулої доби неодноразово намагався "посунути" українських захисників, але у боях та під час вогневої відповіді зі сторони ЗСУ втратила понад 130 солдатів та майже три десятки одиниць озброєння та техніки.

"Попередня доба в операційній зоні минула в контрбатарейному протистоянні та відбитті ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 6 штурмів: 2 - в районі Старомайорського та 4 - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог тричі штурмував позиції ЗСУ, але, зазнавши втрат, відійшов. Водночас Сили оборони завдавали вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах противника.

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В результаті протягом доби на вказаних двох напрямках поменшало на 135 російських солдатів, частина з яких - безповоротні втрати. Також уражено 26 одиниць озброєння та військової техніки загарбників - танк, 13 гармат, міномет, 6 одиниць автобронетехніки, 3 розвідувальних дрони, аерофотостанція та човен. "Знищено 2 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали численних авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, використали велику кількість ударних дронів різних типів, постійно здійснюють аеророзвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 192 розвідувальних безпілотників.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, агресор застосував 202 FPV-дрони, 13 ударних БПЛА типу "Ланцет", скинув з дронів різних модифікацій 187 осколкових боєприпасів.

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та близько десятка населених пунктів Херсонщини пошкоджено адмінбудівлі, багатоповерхівки, приватні житлові будинки, газогін та цивільні автомобілі. На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, на Дніпропетровщині ворог бив по Нікопольщині, Мирівській та Марганецькій громадах - пошкоджені приватні житлові будинки, господарська споруда, крамниця, газогін та лінії електропередачі, на Запоріжжі - 8 населених пунктів, там також постраждали приватні будинки та господарські споруди.

Також йдеться, що кораблів флоту противника у Чорному та Азовському морях зараз не спостерігається. Російські ракетоносії перебувають у пунктах базування. Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог продовжує змінювати місця стоянок.

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5 травня у зоні відповідальності Сил оборони півдня України найгарячіше було на Оріховському напрямку, де було шість спроб противника вибити ЗСУ з їхніх позицій. Водночас протягом доби було отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 144 особи (вбиті та поранені).

Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, це п’ять танків, сім гармат, станковий автоматичний гранатомет, міномет, 29 одиниць автобронетехніки, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційний комплекс розвідки "Зоопарк-1", п’ять розвідувальних БпЛА, сім аерофотостанцій, камера відеоспостереження, два трансформатори та три човни. Також знищено спостережний пункт та польовий склад технічного майна противника.

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