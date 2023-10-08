Ситуація на південному фронті залишається напруженою.

Українські військові на півдні ліквідували ще понад 30 російських окупантів та знищили майже 20 одиниць їхньої техніки та озброєння.

Оперативна обстановка на цьому напрямку залишається стабільно напруженою, триває контрбатарейна боротьба, повідомляють Сил оборони півдня України. Наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 10 одиниць в Чорному морі. На бойове чергування ворог вивів підводний ракетоносій, який може бути споряджений 4 ракетами типу "Калібр".

За даними військових, протягом доби зафіксовано зменшення використання ворогом авіації. Зокрема, росіяни здійснили 3 авіаційних удари із застосуванням 8 керованих авіабомб. Так, у Бериславському районі Херсонщини під ударом були Зміївка та Костирка, де поранено одного цивільного та пошкоджено 10 одиниць сільськогосподарської техніки.

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Крім того, три керовані авіабомби тактична авіація окупантів спрямувала на південь Одещини, традиційно створюючи напруження навколо морських транспортних шляхів в районі острова Зміїний.

Водночас, за минулу добу на півдні українським військовим вдалося знищити ще 31 окупанта, 2 танки, 4 гармати, станцію радіоелектронної боротьби, 4 одиниці автомобільної техніки та 7 човнів.

Також росіяни минулої доби запускали по Миколаївщині безпілотні розвідники та двічі завдавали ракетних ударів. Влучання зафіксовано на відкритих територіях, внаслідок чого сталося загоряння сухої трави, а критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

Українським оборонцям вдалося знищити російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Загалом протягом доби росіяни здійснили понад 50 артилерійських обстрілів півдня України з використанням близько 440 снарядів. Внаслідок цього поранено щонайменше 11 цивільних, серед яких багато літніх людей і немовля. Зруйновано будівлю та пошкоджено понад 40 приватних будинків, автомобілі, перебито газогін.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Херсонської ОВА, впродовж ночі російські загарбники обстрілювали Херсон та населені пункти правобережжя - під обстрілами перебували житлові квартали. Загалом було травмовано 11 людей, серед яких 9-місячне немовля, а також медик Червоного Хреста.

Варто зазначити, що загарбники на нашій землі вже зазнали величезних втрат. Втрати РФ на сьогодні становлять приблизно 282 тис. 280 супротивників.

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