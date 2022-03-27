В неділю 27 березня у Будапешті місцеві вийшли на акцію на честь пам'яті загиблих у Маріуполі.

27 березня мешканці Будапешта вийшли на вулиці міста, аби вшанувати пам'ять загиблих від рук російських окупантів у Маріуполі. Акція відбулася біля місцевого меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який встановили на знак вшанування угорських євреїв, яких нацисти перед вбивством змушували знімати взуття.

Про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Facebook.

Поруч з цим меморіалом місцеві зробили інсталяцію з 300 пар взуття, в тому числі і дитячого. Так місцеві пригадали як мінімум 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких позбавили життя окупанти під час наступу на Маріуполь. Йдеться про те, коли на драматичний театр міста зкинули авіабомбу.

"Активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944 – 1945 роках", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні стартує міжнародний благодійний телемарафон-концерт на підтримку України. Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу ТVР. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу.

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