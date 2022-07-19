Вдалося ліквідувати кілька одиниць артилерії противника та САУ.

Українські воїни продовжують "демілітаризовувати" "другу армію світу" на всіх напрямках фронту. На відео потапив розгром артилерії противника та САУ.

Роликом поділилися воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Позиції ворожої артилерії вдалося зафіксувати українській "пташці". Завдяки даним з повітря українські артилеристи влучно поцілили у позиції противника.

"Розгромили вщент! Спільна праця дала гарний результат! Бешкетники Сірка продовжують бити ка***ів!", – зазначили в прес-службі бригади.

Вдалося знищити кілька артилерійських систем армії РФ та дороговартісну САУ.

Як повідомляв УНІАН, на початку війни один із захисників помітив велику колону російської техніки, що рухалася на Харків, він проїхав повз неї і доповів командуванню, а потім українці зайшли з двох боків і розбили окупантів.

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