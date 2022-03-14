Окупант сказав, що може загинути в Україні від авіаударів своїх же літаків.

Сьогодні, 14 березня, відбувся брифінг з полоненими солдатами-строковиками РФ. Один з них під час своєї промови звернувся до мами і запевнив її, що він не хотів цієї війни. Також він закликав її не вірити російській пропаганді і постаратися зробити так, щоб весь цей жах в Україні вже закінчився.

"Якщо тобі там кажуть, що все гаразд - не вір цьому. Росія вже вчинила цей злочин. Я сам не хотів цього, мамо. Мене тут (у полоні українських військових, - УНІАН) годують, мене могли б убити, але я живий. Мене тут захищають. Єдине від чого я можу загинути, мамо -це від ударів своїх літаків. Намагайтеся там, мамо, щоб все це швидше закінчилося. Тоді ви дочекаєтеся своїх синів додому", - сказав тремтячим голосом солдат РФ.

Нагадаємо, ще один солдат-строковик РФ попросив прощення в України і запевнив, що йому соромно.

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