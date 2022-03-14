Також він розповів про українських військових.

Сьогодні, 14 березня, відбувся брифінг з полоненими солдатами-строковиками РФ, які приїхали на війну в Україну.

Один з них розповів, як українські військові захищають нашу країну і мирних жителів.

"Українці - сильний народ. Вони б'ються як звірі. Вони розбивають наші колони в пух і прах. З нашого боку дуже багато втрат. Ми хочемо це зупинити", - сказав окупант.

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін постійно бреше. За його словами, в Україні є строковики, хоча Путін говорив, що їх тут немає.

"Хочу сказати правду. Тут гинуть люди, діти... Путін сказав, що тут строковиків немає, але ми тут. Прошу вибачення у всієї України... Мені соромно", - додав російський військовий.

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