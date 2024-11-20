Експерт зазначає, що оновлення ядерної доктрини РФ – це чергова "лякалка" Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ. Нею передбачено, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент Росії, а агресія проти РФ будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку. Крім того, спільним нападом тепер вважається агресія проти Росії або її союзників з боку неядерної держави за участю або за підтримки ядерної країни. Також доктрина передбачає, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі критичної загрози суверенітету і територіальній цілісності своєї та Білорусі. Чим викликані такі зміни і які загрози вони несуть для України в інтерв’ю УНІАН розповів керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Ядерна доктрина РФ була оновлена ​​в 2020 році. Не минуло й чотирьох років, її знову оновили, що досить нетипово для таких документів. Чим викликані ці поправки і чому саме зараз?

Росіяни знову лякають увесь світ ядерною зброєю. Проблема в тому, що попередню доктрину Україна так часто порушувала, що це вже стало смішно, тому росіяни вже написали: якщо неядерна держава за допомогою ядерної… Ви вже напишіть, що коли Україна стріляє по Росії, то буде так-то. Якщо серйозно, Україна вже багато разів порушила попередню доктрину. Перші "лякалки" озвучував ще Дмитро Медведєв у 2022 році, мовляв, не да Боже, щось прилетить на територію Криму. Але вже прилітало не раз. Тобто, приводів застосувати ядерну зброю було вже багато. Тому, в даному випадку – це чергові "лякалки". Я вважаю, що якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї вирішило б для них якусь проблему, наприклад, зупинило війну, тобто Україна відразу ж здалася б, без наслідків для них, без санкцій додаткових, без того, що вони стануть вигнанцями у всьому світі, то вони б давно це зробили. Але вони не впевнені, що це допоможе. До того ж, проти цього виступають Китай, Індія та інші ядерні держави.

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Варто розуміти, що ядерна зброя тактичного рівня робилася в розрахунку досвіду Другої світової війни. Скажімо, коли збираються величезні армії на достатньо вузькому просторі, туди запускають тактичні ядерні ракети, знищується, наприклад, третина армії, а потім все інше добивається. Зараз такого немає, саме такої концентрації військ.

В чому суть внесених змін до доктрини?

Понтуватися, знову лякати, що можуть застосувати ядерну зброю. Але це зовсім смішно виглядає, коли українські війська вже на території Росії. Яка реакція Кремля була? Ніякої.

Чи варто вважати єдиною практичною метою цих поправок до доктрини бажання натиснути на країни колективного Заходу, щоб ті відмовилися від дозволу Україні завдавати ударів ракетами їхнього виробництва по території РФ?

Удари по РФ будуть продовжуватися. Україна заявляє, що у нас будуть свої ракети. Нехай доведуть, що це західні ракети. Україна скаже, що це наші ракети. Щось там поміняємо і заявимо, що це не ATACMS, а "Нептуни", наприклад.

Як можуть відреагувати на оновлення доктрини країни Заходу і чи можуть ці дії вплинути на їхнє рішення дозволити Україні завдавати ударів західними ракетами по території РФ?

Ніяк вони не відреагують. Питання не в оновленні доктрини, а в тому, чи готовий Захід застосовувати свою ядерну зброю та виконувати свої обіцянки щодо того, якщо буде застосовано ядерну зброю в Україні. Американський генерал у відставці, колишній командувач силами НАТО в Європі Бен Ходжес говорив, що якщо РФ застосує ядерну зброю, то протягом двох годин буде знищено Чорноморський флот РФ, а через шість годин – всі цілі Росії на території України за допомогою сил НАТО, тобто конвенційною зброєю. Чи буде вона використовуватися саме таким чином, подивимось, але не бачимо таких рухів. Це знову намагання налякати, вдати, що начебто це спрацює. Але це вже пройдений етап.

Наскільки широко може трактуватися формулювання "Ядерна відповідь можлива за критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, за масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів та перетину ними російського кордону"? Наприклад, запустить Україна 300 дронів у бік території Росії, і паралельно 5-10 ракет, чи це може сприйматися як "критична загроза"?

Це не має значення. Вони можуть використати причину, якщо прилетить і один дрон. Було б бажання знайти привід. Вже систематично знищуються їхні нафтопереробні заводи, склади з боєприпасами. Пам’ятаєте, як прилетіло в Торопці? Це Україна фактично організувала тактичний ядерний удар по території РФ. Тому що в еквіваленті в кілотоннах, те, що вибухнуло в Торопці, це як дві ядерні бомби, які американці скинули на Хіросіму, там 15 кілотонн кожна була. Тому в даному випадку немає значення, як росіяни будуть інтерпретувати цю доктрину. Україна демонструє, що немає ніякої ядерної загрози, тому що вони нічого зробити не можуть.

Чи обов'язкові до виконання положення цієї доктрини, чи це просто попередження, що, мовляв, "ми допускаємо такі дії у відповідь, а вже чи будуть вони вчинені – залишається на наш (РФ) розсуд", тобто такі собі "червоні лінії"?

Це просто попередження, як і попередня доктрина, яку Україна вже багато разів встигла порушити.

Згідно з цією доктриною, вже є привід для здійснення ядерного удару – формально, тому що ми в Курській області. Це і є пункт про те, що неядерна держава за підтримки ядерної (західної зброї) перебуває на території Росії та загрожує її територіальній цілісності. Чого можна тепер чекати?

Не вірю, що вони застосують ядерну зброю. Повторюсь, якби це було можливо, то її б давно застосували. А оскільки не застосували, отже, це неможливо. Коли був наданий дозвіл бити ракетами ATACMS по Курській області, то стало зрозуміло, що РФ не вдасться витіснити наші Сили оборони з Курщини до 20 січня, як вони планували. А це означає, що тепер росіянам будуть викручувати руки і говорити, що це не українська криза, а війна, і ви не можете гарантувати безпеку на власній території. І це завжди занижує статус Росії.

Я не виключаю, що ризик застосування ядерної зброї буде зростати при звільненні Криму. Крим для Росії – це сакральна територія. Тоді можуть виникнути нюанси. Звісно, не можна ніколи виключати ризики, але в даному випадку – у росіян уже було багато приводів, щоб вдарити по території України ядеркою.

Як Україна може себе захистити сама?

Знову вимагати реакцію від Заходу, вимагати ядерну зброю, щоб ми могли захищатися. Нам же обіцяли, що не буде ніяких проблем.