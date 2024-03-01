В ISW заявили, що російська влада проводить інформаційну операцію.

Під час виступу на Федеральних зборах президент РФ Володимир Путін говорив про переговори і погрожував ядерною зброєю для того, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови та просунути поточні інформаційні операції Кремля.

Як пише Інститут вивчення війни, він підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі США у питанні "стратегічної стабільності" і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на американців.

Російський лідер стверджував, що якщо Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії. Аналітики попереджають, що володар Кремля продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні - він хоче повну капітуляцію України, а також послабити і роззброїти НАТО. Саме це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.

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На думку ISW, російська влада проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах. Це потрібно, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Путін також повернувся і до ядерних погроз. Зокрема, він заявив, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.

Як пояснили аналітики, керівництво РФ часто вдається до ядерних погроз, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України з боку Заходу. При цьому са Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує вважати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

Промова Путіна перед Федеральними зборами РФ

Як повідомляв УНІАН, під час свого звернення Путін пригрозив світу "ядерною дубиною". За його словами, стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності.

Крім того, лідер РФ підтвердив, що Росія застосовує у війні проти України "гіперзвукові" ракети "Кинджал" і "Циркон".

У ГУР України заявили, що це була дуже довга і нудна промова старіючого диктатора і "чим старше він стає, тим його виступи і промови стають довшими, беззмістовнішими і нецікавими".

У Євросоюзі прокоментували послання Путіна до Федеральних зборів. Як зазначив речник Єврокомісії Петер Стано - на промову кремлівського керманича треба дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії.

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