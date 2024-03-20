Російські окупанти будуть впроваджувати будь-які дії, щоб не залишати повністю акваторію Чорного моря.

Росіяни намагатимуться посилити систему захисту своїх кораблів, тому що не можуть собі дозволити повністю залишити акваторію Чорного моря, а для вишукування українських дронів спробують навіть варіанти Другої світової війни.

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного телемарафону розповів, до яких ідей, заходів та засобів можуть вдатися загарбники, щоб спробувати врятувати Чорноморський флот РФ від українських ударів.

"Вони можуть спробувати встановити якесь додаткове обладнання для радіолокації, щоб виявляти дрони. Також вони можуть посилити повітряну компоненту. Частіше вилітати в море на гелікоптерах або на патрульних літаках, які не швидкі, мається на увазі не реактивна авіація, а старенькі БЕ-12 або БЕ-200, він є у варіанті патрульного літака. Тобто, просто візуально шукати і спостерігати в морі, як діди у Другу світову, вишукувати ці дрони", - акцентував Плетенчук.

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Він додав, що фактично в акваторії Чорного моря постійно присутня якась російська авіація. Зазвичай це реактивні літаки або іранські Mohajer, які ведуть розвідку і позмінно працюють.

"Так само можуть спробувати посилити пошук біля своїх стоянок, біля окупованих берегів Криму, саме для того, щоб якось на випередження попрацювати. Звісно, є різноманітні заходи, які не є військовою таємницею або чимось новим, тому можна про це говорити. Вони можуть спробувати навісити додатково кулемети на борти, щоб збільшити кут нахилу", - зазначив Плетенчук.

Щодо питання, чи намагатимуться росіяни уберегти свій особовий склад, який працює на кораблях, зокрема, таких військових чимало в окупованому Севастополі. Речник ВМС України зазначив, що саме життя російських моряків, не є якоюсь цінністю для військового командування РФ, проте для підготовки кадрів потрібен тривалий час.

"Єдина проблема з моряками, те що їх не народжують одразу в формі зі знаннями морської справи, а треба ще вчити. Якщо звичайного піхотинця за три місяці можна навчити багато чому, практично всьому, то звісно з моряками цей процес складніший, для цього є спеціальні навчальні заклади", - підкреслив Плетенчук.

Складно стверджувати, що росіяни вже відчувають брак моряків, "він в принципі є постійним, особливо враховуючи, що ці кадри треба готувати", каже він.

"Але проблема навіть не в тому, щоб готувати, але й після того, як вони відповідну підготовку пройшли, потрібно деякий час служити на морських одиницях, щоб мати відповідний рівень навичок. Тобто, якщо нова одиниця озброєння, новий корабель навіть серійного виробництва, навчити екіпаж індивідуально користуватися кожного своїм обладнанням потрібно досить багато часу, щоб вони почали працювати, як одна команда. У них персонал в черзі не стоїть, бажаючих померти в Чорному морі, звісно не так і багато. У них військовослужбовці строкової служби так само служать на флоті, не забуваємо про це", - зазначив Плетенчук.

Втрати Чорноморського флоту РФ:

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Україна вже вивела з ладу орієнтовно 33% бойових кораблів російського флоту, змусивши окупантів передислокувати більшість з Севастополя на бази поменше.

Британська розвідка повідомляла, що після успішних атак ЗСУ міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях.

У ВМС України повідомляли, що зараз російські окупанти бояться випускати свої кораблі в Чорне море через небезпеку з боку України.

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