Українські удари вивели з ладу приблизно 33% бойових кораблів ЧФ

Міноборони Росії дало зрозуміти, що хоче захистити Чорноморський флот від українських ударів. Зміна його командувача, ймовірно, є частиною цих зусиль.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, позиція міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо "захисту" Чорноморського флоту створює умови, щоб він міг або приписати собі заслуги у разі успіху, або звинуватити інших командирів у разі провалу.

За словами аналітиків, удари ЗСУ у Чорному морі змусили Росію передислокувати більшість своїх військово-морських засобів з головної бази в Севастополі на менші і з меншими спроможностями, такі як Новоросійськ.

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Центр стратегічних комунікацій ЗСУ зазначав, що українські удари вивели з ладу приблизно 33% бойових кораблів ЧФ станом на початок лютого 2024 року. Йдеться про 24 кораблі і один підводний човен.

У ISW додають, що Шойгу відвідав командний пункт ЧФ в окупованому Севастополі у Криму, щоб заслухати доповідь про українські операції та ефективність ЧФ.

За словами російського міністра ЧФ повинен проводити щоденні навчання з відбиття ударів та встановити додаткове озброєння, зокрема, великокаліберні системи і кулемети. При цьому аналітики не можуть підтвердити, що командувачем став віце-адмірал Сергій Пінчук замість адмірала Віктора Соколова.

Російський флот - останні новини

Як повідомляли у ВМС, зараз РФ намагається знайти варіанти для захисту своїх кораблів від українських ударів. Зокрема, саме з цим пов'язана і зміна командування Чорноморським флотом.

WSJ писав, що перемога над флотом РФ дала змогу Україні подолати колапс зернового експорту.

За даними аналітиків, кількість пошкоджених ЗСУ російських кораблів, в тому числі й тих, що наразі знаходяться на ремонті, насправді більша, а на ходу у окупантів лише п'ять великих десантних кораблів (ВДК).

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