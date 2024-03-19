За інформацією розвідки, Шойгу поставив задачу зберегти Чорноморський флот від українських безпілотників.

Через зростання втрат і потенційно нові загрози, військове керівництво РФ обмежило використання Чорноморського флоту, йдеться в новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Повідомляється, що успішна українська кампанія проти російського Чорноморського флоту стала причиною візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу до командного пункут в Криму.

"Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні. За повідомленням Міністерства оборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту, щоб зменшити загрозу від українських безпілотних літальних апаратів, у тому числі надводних", – йдеться в огляді.

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Зокрема, розвідка Британії повідомляє, що ключовим аспектом зустрічі став наголос на необхідності проведення щоденних навчань з протидії безпілотникам, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.

Крім того, Шойгу наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності проти безпілотних апаратів.

Знищення Чорноморського флоту РФ: що відомо

Раніше у військово-морських силах України проінформували, що РФ складно будувати нові кораблі. А враховуючи воєнні реалії, заводити їх до Чорного моря просто не має сенсу.

За інформацією ОК "Південь", РФ може скоро відновити діяльність свого флоту, нині там розробляють новий план.

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