Через зростання втрат і потенційно нові загрози, військове керівництво РФ обмежило використання Чорноморського флоту, йдеться в новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.
Повідомляється, що успішна українська кампанія проти російського Чорноморського флоту стала причиною візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу до командного пункут в Криму.
"Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні. За повідомленням Міністерства оборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту, щоб зменшити загрозу від українських безпілотних літальних апаратів, у тому числі надводних", – йдеться в огляді.
Зокрема, розвідка Британії повідомляє, що ключовим аспектом зустрічі став наголос на необхідності проведення щоденних навчань з протидії безпілотникам, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.
Крім того, Шойгу наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності проти безпілотних апаратів.
Знищення Чорноморського флоту РФ: що відомо
Раніше у військово-морських силах України проінформували, що РФ складно будувати нові кораблі. А враховуючи воєнні реалії, заводити їх до Чорного моря просто не має сенсу.
За інформацією ОК "Південь", РФ може скоро відновити діяльність свого флоту, нині там розробляють новий план.