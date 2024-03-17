За словами Плетенука, РФ боїться випускати кораблі в Чорне море через ряд причин.

Протягом минулої доби російська армія не випускала на чергування в Чорному та Азовському морях свої бойові кораблі, повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У першу чергу це пов'язано із ситуацією, яка склалася для РФ у Чорному морі – це небезпека знищення їхніх кораблів, тому вони зараз відповідно намагаються уникати виходів у море. Також, це може бути пов'язано із так званими виборами у РФ, не хочуть вони собі псувати картинку ще раз, напередодні цієї події. Єдине, що зараз можна побачити в Чорному морі – це невеличкі катери, які призначення для відновлення бонових загороджень біля берега", – зазначив Плетенчук.

Крім того, він пояснив, що зараз РФ намагається знайти варіанти для захисту своїх кораблів від українських ударів. Зокрема, саме з цим пов'язана і зміна командування Чорноморським флотом.

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"Прогнозувати подальші дії нового керівника складно. Але у відносно невеликій акваторії нашого Чорного моря вигадати щось нове буде досить складно. Згодом побачимо, як буде черговий "геній військової думки" працювати на цьому напрямку, але поки що приводів для прогнозування суттєвих змін ми не маємо", – каже Плетенчук.

Ситуація в Чорному морі: що треба знати

Раніше стало відомо, що російське військове командування усунуло з посади головнокомандувача військово-морським флотом РФ адмірала Миколу Євменова. Замість нього, на цю посаду призначили адмірала Олександра Моїсеєва.

Ця відставка відбулася невдовзі після того, як Сили оборони потопили черговий російський човен – патрульний корабель "Сергій Котов".

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