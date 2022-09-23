Все більше громадян на окупованих територіях потребують допомоги в евакуації та підвезенні ліків. УНІАН розповідає, як знайти волонтерів і куди піти працювати волонтером.

З початку повномасштабної війни з Росією багато українців опинилися без житла і транспорту. Пошуки нового будинку і людей, які можуть допомогти виїхати з окупованих регіонів, особливо актуальні. Для цього й існує волонтерський рух.

Хто такі волонтери?

Волонтерський рух в Україні розвинений з 2014 року, коли Росія вторглася на Донбас і в Крим. Наразі волонтерів можна знайти в соцмережах, запитати поради у знайомих, також про них пишуть в ЗМІ.

Чим займаються волонтери

Волонтери займаються не тільки забезпеченням їжею, речами першої необхідності, а й допомагають з евакуацією, наданням інформаційної підтримки, порятунком тварин. До добровольців також можуть звертатися люди похилого віку, які опинилися на тимчасово захоплених Росією територіях без підтримки рідних і близьких.

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Як знайти волонтерів: актуальні контакти

Насамперед треба цікавитися офіційними сторінками українських компаній. Наприклад в Telegram "Укрзалізниця"розміщують актуальні рейси поїздів, адже залізничне сполучення на сьогодні працює насилу через постійні загрози ракетних ударів.

Оголошення про евакуацію розміщують і в Telegram UKRAINE NOW. На сторінках глав ОВА регіонів публікують адреси обладнаних бомбосховищ.

Інструкції з виживання, з надання першої допомоги пораненим розміщені в WhatsApp боте ДСНС.

З гуманітарних питань (наприклад, проблеми з водопостачанням, пошкодження інфраструктури тощо) можна звернутися на гарячу лінію Кабміну 1545 (в Україні) і 38 044 284 19 15 (з-за кордону).

Волонтери Харкова відкрили єдину телефонну лінію для допомоги місцевим мешканцям: 067 93 68 546. Жителі східних регіонів можуть звертатися до благодійної організації"Схід SOS".

Для захисників та родичів військових створили єдину платформу зі збору амуніції та іншого військового спорядження "People for UA".

Знайти житло ви можете і онлайн. З цією метою волонтери створили сервіс "Притулок".

Наявність препаратів можна перевіряти на порталі Tabletki. МОЗ України за номером 0 800 60 20 19 продовжує приймати дзвінки від громадян, що стосуються критичних потреб. Окремо фахівцями створена база за наявністю інсуліну.

Отримати психологічну допомогу можна в чат-боті friend_first_aid_bot.

На сервісі "Допомагай" можна знайти безкоштовне житло в Україні та за кордоном. Це стосується і громадян, які бажають поділитися будинком з біженцями.

Куди піти працювати волонтером

Якщо у вас є сили, бажання і ресурси, ви самі можете стати волонтером. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті Української волонтерської групи.

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