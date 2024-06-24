Супротивники втратили, зокрема, ще понад 50 артсистем.

Втрати Росії в Україні підскочили - ще понад тисяча російських окупантів поповнили статистику ворожих втрат на загарбницькій війні проти нашої держави.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 535 тис. 660 (+1 тис. 300 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 8 тис. 31 (+12) одиницю, бойових броньованих машин - 15 тис. 413 (+15), артилерійських систем - 14 тис. 246 (+51), реактивних систем залпового вогню - 1 тис.108.

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Також засобів протиповітряної оборони окупантів було знищено 863 одиниці, літаків - 359, гелікоптерів - 326, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 11 тис. 382 (+27), а крилатих ракет - 2 тис. 323 (+2).

Крім того, кораблів/катерів було знищено 28 одиниць, підводних човнів - 1, автомобільної техніки та автоцистерн - 19 тис. 304 (+56) та спеціальної техніки - 2 тис. 397 (+20). У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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Як повідомлялося раніше, за даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися у двох населених пунктах в Донецькій області. Вони змогли рушити вперед у Соколі та Новоолександрівці. Аналітики стверджують, що вороги також рушили вперед біля Володимирівки й Новопокровського.

DeepState опублікував свіжу карту бойових дій, на якій, зокрема, можна побачити, що в районі Новоолександрівки росіяни намагаються наступати на трьох напрямках.

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