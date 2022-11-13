У місті вони скуповують їжу, алкоголь та цивільний одяг.

До окупованого Мелітополя Запорізької області прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян.

Як йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook, мобілізовані прибули до міста 12 листопада: "Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв".

Росіяни окупували Мелітополь 26 лютого - наступного дня після вуличних боїв. Перші удари прийшлися по військовому аеродрому. Якийсь час у місті тривали протести, поки росіяни не почали відкривати вогонь по цивільних.

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З березня 2022 року українські війська ефективно знищують ворожий тил в Мелітополі, цілячись по військових об'єктах і логістичних маршрутах противника.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Замість обіцяних попередніх навчань багатьох мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту прикривати відступаючі підрозділи.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

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