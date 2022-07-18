За її словами, важливо було вигнати росіян з острова Зміїного.

Якщо росіяни матимуть можливість, вони підуть на Одесу. Поки що у них цієї можливості немає.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила аналітик ISW Наталія Бугайова.

"Щодо Одеси, так, для них вона сакральна, але вони вміють перегравати, що для них сакрально, а що ні. І з воєнного погляду, мені здається, у них зараз немає можливості взяти Одесу. Будуть ракетні удари, які ми бачимо. Але мені здається говорити зараз про Одесу передчасно, поки вони не завершили Донбас. Але їхні наміри не змінились. Якщо вони окопаються на Півдні, згодом буде наступ на Одесу. І Одеса в них буде однією з перших цілей – вона потрібна їм не лише для контролю над Півднем України, контролю над Чорним морем, плюс вона має значення для Молдови, для Придністров'я", - заявила вона.

За її словами, важливо було вигнати росіян з острова Зміїного.

"Важлива перемога для України і з військової та моральної точки зору. Росіяни зациклені на цьому острові. Я думаю, ви бачили вираз Дугіна про те, що хтось контролює Зміїний, той контролює і хід історії. Вони самі надали цьому дуже багато значення, і тепер їм треба пояснювати, що це "жест доброї волі", - додала аналітик.

Раніше в ISW заявили, що не маючи нових територіальних здобутків, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення сил.

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