У Росії відкрили 500 нових кадетських класів.

Росія, ймовірно, робить зусилля з оновлення сил, які дозволили б витримати затяжну війну в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 17 липня.

"Кремль, ймовірно, робить довгострокові зусилля з оновлення сил, які дозволили б відновити сильно пошкоджену російську армію і/або витримати затяжну війну в Україні", - зауважують аналітики.

Експерти оперують даними Головного управління розвідки про те, що в Росії відкрили 500 нових кадетських класів і 1000 молодших армійських класів в Бєлгороді і прикордонному районі Бєлгородської області.

"Юнармія приймає добровольців у віці від восьми до вісімнадцяти років, тому будь-які добровольці, які беруть участь в цій програмі, навряд чи будуть готові вступити в бій протягом досить довгого часу. У ГУР також повідомили, що російське добровольче товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії відкрило в Бєлгороді додаткові курси військової підготовки для тих, хто не має військового досвіду і хоче служити в російських збройних силах", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, ГУР Міноборони України заявило, що в Росії на тлі невдач у війні розширили масштаби військової підготовки для дітей.

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