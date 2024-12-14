Американські аналітики вважають, що остання серія ударів росіян по енергетиці України є частиною більш ширшої кампанії, яка переслідує дві мети.
У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) вказується, що з початку повномасштабного вторгнення в осінньо-зимовий період окупанти неодноразово атакували українську інфраструктуру. Останні удари прийшлись на 16-17 і 25-26 листопада.
Вчора Міноборони РФ заявило, що загарбники завдали удару 12-13 грудня у відповідь на українську атаку на Таганрог Ростовської області 11 грудня. Під час цього було використано надані союзниками американські далекобійні ракети ATACMS. Водночас, наголошують аналітики ISW, росіяни, ймовірно, і так планували провести такий удар незалежно від того, що сталося. Атаку 11 грудня вони просто використали, щоб виправдати свої удари по українській енергетиці, які тривають ледь не всю війну.
В результаті експерти дійшли висновку, що російські повідомлення, ймовірно, спрямовані на досягнення двох цілей. По-перше, ворог хоче пом'якшити заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до відплати за українські удари по Росії.
По-друге, це має підтримати кампанію Кремля з рефлексивного контролю. Зокрема, Москва вже давно намагається змусити західні країни ухвалити рішення щодо використання Україною західної зброї та майбутніх мирних перемовин на користь Росії.
Ракетна атака 13 грудня - що відомо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми звітами, росіянами було запущено 93 ракети, з них вдалося збити 81 ракету. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників
Згодом Повітряні сили ЗСУ уточнили, що йшлось про 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА. Нашим захисникам вдалось збити 81 ворожу ракету та 80 дронів, ще 105 дронів не досягли цілей.
Після цього у Росії цинічно виправдали масований ракетно-дроновий удар по території України, назвавши його "відповіддю" за удар по аеродрому в Таганрозі.