Президент підкреслив важливість зустрічі з Остіном та Каволі напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн".

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет оборонної підтримки України від США.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, розповідаючи про візит в Україну міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна та верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофера Каволі.

"Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи - те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії - снарядів, які потрібні саме зараз", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що відбулась продуктивна розмова, і важливо, що напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн".

За словами президента, під час зустрічі також обговорили українські дії в Чорному морі та захист експортного коридору. "Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою. Я дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство в підтримці. Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні", - прокоментував глава держави.

Візит Остіна в Україну - ключові моменти

Сьогодні, 20 листопада, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва для зустрічі з українськими лідерами. Ключова мета цього візиту - показати, що Штати продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Пізніше в Пентагоні уточнили, що під час візиту Остін обговорить з владою України забезпечення українських військ на зимовий період і захист від російських загроз у майбутньому. Крім того, торкнуться теми майбутнього розвитку українських військ.

Згодом Остін у мережі Х (Твіттер) повідомив, що провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

The Washington Post з посиланням на представників делегації Пентагону, яка на чолі з Ллойдом Остіном 20 листопада приїхала з візитом до Києва, написав, що США зможуть продовжувати постачати військову допомогу Україні "принаймні, протягом деякого часу".

Відомо, що триватимуть поставки далекобійної зброї (ймовірно, йдеться про ракети ATACMS) і артилерійських боєприпасів. Водночас у Пентагоні визнали, що допомога Україні виділяється "дозовано", оскільки запас доступних коштів зменшується.

Члени делегації Пентагону зазначають, що Ізраїль майже не відтягує на себе допомогу для України. Там підкреслили, що "дві армії стикаються з двома різними видами боротьби".

При цьому, в ході візиту до Києва чиновники Пентагону сподіваються дізнатися більше про стратегію України на зиму, "що означає потенційний поворотний момент у контрнаступі, який не призвів до очікуваних успіхів у поверненні окупованих Росією територій", пише видання.

Як відомо, 17 листопада Джо Байден поставив підпис під тимчасовим бюджетом США, який ухвалено для того, що не було шатдауну - тимчасової часткової зупинки роботи держорганів. У цьому документі не передбачено виділення коштів на підтримку української та ізраїльської держави.

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