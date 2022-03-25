Керівник ОП зазначив, що "розпродаж розпочався" і російські олігархи масово продають свої літаки, відтак у них безполітна зона і закрите небо настали раніше.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні чекають, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою.

Як повідомляє Офіс президента, про це Єрмак заявив під час відеозвернення в американському Atlantic Council.

"А тепер пару слів про нові санкції. У цьому процесі головне – не зупинятись. Чим швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, тим менше в неї буде резервів для продовження цієї кривавої війни. Санкції будуть посилюватись", - наголосив він.

Зокрема, Єрмак повідомив, що Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з 10 пунктів, які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну.

"Аж до припинення видачі віз для всіх громадян РФ, повного відключення системи SWIFT та повна блокада транспортного сполучення. Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС запровадити ці санкції", - сказав він.

Очільник ОП також зазначив, що Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії із закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

Водночас, за офіційною заявою Білого дому, США та ЄС домовились про поставку додаткових 15-ти мільярдів кубометрів скрапленого газу, що дозволить зменшити залежність європейського ринку від російських постачальників.

За його словами, Швейцарія заморозила російські активи на суму більше шести мільярдів доларів.

"Японія заморозила активи 25-ти посадових осіб Росії. Також Японія запровадила заборону на експорт для 81-ї організації РФ і заборону на експорт предметів розкошу до Росії. Країна висхідного сонця продовжує занурювати Росію в непролазну темряву", - розповів Єрмак.

На його думку, дуже важливо, що Німеччина відкинула вимогу РФ платити за російський газ в рублях, і так само мають діяти інші країни Європи.

"Трюк Путіна заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго, щоб іще більше обвалити економіку Росії. Чим швидше, тим краще", - додав голова ОП.

Він зауважив, що "розпродаж розпочався" і російські олігархи масово продають свої літаки.

"Що ж, у олігархів – безполітна зона і закрите небо настали раніше. Ми чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, вчора Збройні Сили України здійснили десятий результативний обстріл російських окупантів у Чорнобаївці (Херсонська область).

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