Українська влада вітає посередницьку роль Держави Ізраїль у спробах зупинити війну.

Україна хотіла б, щоб Держава Ізраїль стала одним із гарантів великого міжнародного договору, який надавав би чіткі безпекові гарантії нашій державі після завершення війни з Росією, а також сподівається на результативну посередницьку роль Ізраїлю у припиненні війни та потужну допомогу нашій країні.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час спілкування з ізраїльськими ЗМІ.

Він наголосив, що наша держава має дуже теплі, дружні й особливі відносини з Ізраїлем.

Єрмак зазначив: українська влада вітає посередницьку роль Держави Ізраїль у спробах зупинити війну, яку розпочала РФ на території нашої країни.

"Ми вражені тим, як глибоко в матеріалі ізраїльські високопосадовці, зокрема Прем'єр-міністр Нафталі Беннет. І ми вважаємо, що він справді налаштований зробити все необхідне для того, щоб принести мир на нашу землю і припинити війну", – сказав Єрмак.

Водночас він заявив, що є питання, на компроміси щодо яких Україна ніколи не піде.

"Це компроміси, пов'язані з нашою незалежністю, територіальною цілісністю та суверенітетом. І про це знає Прем'єр-міністр Беннет", – додав Єрмак.

За його словами, також є сподівання, що Ізраїль може виступити одним із гарантів майбутнього великого міжнародного договору про безпекові гарантії для України.

"Такий договір передбачає великий перелік країн – потенційних гарантів. Тому з кожною із цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", – розповів керівник Офісу Глави держави.

Крім того, Україна хотіла б отримати більшу допомогу від Держави Ізраїль щодо озброєнь та військових технологій.

Єрмак зауважив, що влада Ізраїлю також має розв'язати питання, яке було дуже негативно сприйняте в Україні, коли були змінені правила в'їзду для наших громадян та запроваджені електронні дозволи.

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