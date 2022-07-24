Водночас він наголосив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про існуючу домовленість із союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць HIMARS і MLRS.

Про це він написав у Telegram.

Водночас він наголосив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

"Після зустрічі з президентом, командою Офісу та уряду голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт в інтерв‘ю ЗМІ назвав кількість HIMARS та MLRS, які передадуть Україні США та союзники. Зараз мова йде про 25-30 одиниць та велику кількість боєприпасів до них. Саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням і мене тут добре зрозуміють військові", - зазначив Єрмак.

Він запевняє, що ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Єрмак заявив, що Україні якнайшвидше необхідно мінімум 50 ефективних реактивних систем залпового вогню - таких, як американські HIMARS.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що для ефективної контратаки і перелому у війні ЗСУ необхідно щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270.

Сполучені Штати вже доставили в Україну 12 систем HIMARS і цього тижня оголосили намір передати ще 4 таких системи. Раніше вже повідомлялось, що загалом США та союзники зобов'язалися передати ЗСУ понад 20 таких систем.

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