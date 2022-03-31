Ворог також втратив 614 танків, 1 тис. 735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем, 135 літаків та 131 гелікоптер.

З 24 лютого втрати особового складу окупантів становлять 17,5 тис. осіб.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог також втратив 614 танків, 1 тис. 735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем, 96 РСЗВ, 54 засоби ППО, 135 літаків, 131 гелікоптер, 1 тис. 201 одиниця автомобільної техніки, 7 кораблів та катерів, 75 цистерн з ПММ, 83 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 22 одиниці спецтехніки, 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.

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