Прикордонники потролили деяких чоловіків / REUTERS
У мережі з'явилося епічне відео, на якому українські прикордонники зустрічають чоловіків, які намагалися покинути Україну під час війни, з квітами.
Так, на одному з наших кордонів прикордонники зупинили бус з чоловіками і попросили їх вийти з нього. На виході кожен чоловік отримав тюльпан на честь свята 8 березня, який приурочений жінкам.
Зазначимо, у воєнний час чоловікам заборонено залишати територію України.
Нагадаємо, раніше син і онук Софії Ротару намагалися незаконно втекти у Молдову.