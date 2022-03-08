Прикордонники зустрічали чоловіків, які намагалися втекти з квітами.

У мережі з'явилося епічне відео, на якому українські прикордонники зустрічають чоловіків, які намагалися покинути Україну під час війни, з квітами.

Так, на одному з наших кордонів прикордонники зупинили бус з чоловіками і попросили їх вийти з нього. На виході кожен чоловік отримав тюльпан на честь свята 8 березня, який приурочений жінкам.

Зазначимо, у воєнний час чоловікам заборонено залишати територію України.

Нагадаємо, раніше син і онук Софії Ротару намагалися незаконно втекти у Молдову.

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