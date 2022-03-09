За даними ООН, реальні втрати можуть бути вищими.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що після початку війни Росії проти України загинуло 474 цивільних.

Згідно зі статистикою, поранення отримала 861 особа. За даними ООН, реальні втрати можуть бути вищими.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, у той час, як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії, затримуються", - повідомили в ООН.

Зазначається, що інша статистика, зокрема, може бути у Волновасі, Маріуполі та Ізюмі.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною поразки, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари", - йдеться у статистиці.

Зазначимо, сьогодні, 9 березня, почався 14-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські війська продовжують бомбардувати та обстрілювати українські міста, зокрема житлові квартали, хоча зазнають серйозних втрат завдяки діям Збройних сил України.

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