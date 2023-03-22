Наразі існує п'ять сценаріїв, за якими Росія депортує українських дітей.

Російська Федерація викрадає українських дітей, щоб поповнити свою націю і зробити з них росіян.

Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що дії країни-агресора свідчать про те, що повертати дітей Україні вона не планує, пише DW.

"РФ пришвидшила процедури усиновлення та зміни громадянства, надає безкоштовне навчання для дітей з України. Більше того, росіяни здійснюють відбір дітей, проводячи так звані медичні огляди, на яких ділять дітей по категоріях. Тобто вони хочуть відібрати найздоровіших і поповнити свою націю за рахунок українських дітей", - зазначила Герасимчук.

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За її словами, окупанти з самого початку повномасштабного вторгнення мали чіткий план, що робити з українськими дітьми. Його реалізація почалась ще після спроби анексії півострова Крим у 2014 році.

"Росіяни змінювали громадянство дітей і створили так званий "потяг надії", яким громадяни РФ добиралися до Криму для незаконного усиновлення дітей. Нині ж Росія має щонайменше п'ять сценаріїв викрадення дітей. Такого висновку ми дійшли після аналізу шляху 308 дітей, яких вдалося повернути батькам на підконтрольній території України", - додала уповноважена.

Сценарії вилучення українських дітей

Перший варіант передбачає розлучення дітей з родиною під час так званої фільтрації. У цьому випадку батьків безпідставно затримують, а дітей просто забирають. Була ситуація, коли батька трьох дітей затримали на три місяці, а його дітей вивезли в РФ. Україні вдалось повернути їх назад у родину.

"За другого сценарію росіяни вбивають батьків, а потім забирають дітей. Під час третього сценарію дітей забирають безпосередньо з біологічної родини. Інколи це виходить шляхом позбавлення батьківських прав. Зазвичай такий захід застосовують до "незручних батьків", які не хочуть співпрацювати з окупаційною владою", - розповіла Герасимчук.

Згідно з четвертим варіантом, росіяни не дають Україні забрати дітей із закладів інституційного догляду, які потрапили під окупацію. Жодного разу Росія не погоджувала гуманітарних коридорів для вивезення цих маленьких українців. Замість цього їх викрадають. Таким чином окупанти вивезли дітей з чотирьох закладів, але з двох із них Україна змогла повернути.

Натомість їх викрадають. З початку повномасштабного вторгнення викрадено дітей з чотирьох закладів, але з двох ми змогли їх повернути.

"Останній, п'ятий, сценарій, найбільш поширений. Спочатку росіяни створюють непридатні для проживання дітей умови на окупованих територіях. А потім пропонують батькам віддати дитину на нібито оздоровлення у відпочинкові табори у РФ. З цього табору діти не повертаються, їх переміщують без погодження батьків. Деякі діти, яких нам вдалося повернути, перебували в таких таборах понад рік", - підсумувала вона.

Депортація українських дітей

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді влада РФ почала відкрито рекламувати примусове усиновлення українських дітей. Там заявили, що тільки окупованих територій Донбасу вони вивезли понад 150 тисяч малюків.

Пропагандою незаконного усиновлення викрадених дітей займалася дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, яка усиновила хлопчика з Маріуполя. Президент РФ Володимир Путін публічно розхвалює цю практику.

Наразі Україні відомо про викраденні майже 14 тисяч дітей. За підтримки США було опубліковано звіт про депортацію і політичне перевиховання українських дітей. Там вказується про щонайменше 6 тисяч викрадених малюків.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

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