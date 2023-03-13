Під час одного з допитів у полонених взяли відбитки пальців, ДНК-тест і просканували обличчя.

Військовослужбовець Максим Колесніков, який став відомий за кадром з яблуком під час повернення 116 українських військових, розповів про жахи, які йому довелось пройти у російському полоні.

Колесніков, пише NV, до повномасштабного вторгнення працював у київській компанії маркетологом. Має дружину і двох доньок. У військо чоловік записався 24 лютого 2022 року.

У березні того року Колеснікова та інших воїнів, що обороняли Київську область, взяли в оточення, а згодом – у полон. Відправили бійців у Брянське СІЗО.

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"На початку з усіх полонених, з того, що ми чули з розмов у коридорах, було приблизно 60% цивільних і 40% військових, тобто цивільних було більше. Там нас утримували на умовах суворого режиму. Спочатку дуже довго не працювало опалення, було дуже-дуже холодно. Це ж був кінець березня, але там ще сніг був, навіть у травні було холодно", - згадує Колесніков.

Під час одного з допитів у полонених взяли відбитки пальців, ДНК-тест і просканували обличчя: "Перевіряли нас по якихось своїх базах десь місяць-півтора. А потім повторились два ті ж допити, і нам дали протоколи цих допитів почитати і підписати. Ми проходили як свідки у їх справах, тобто там не було нічого про те, що ми військовополонені, а свідки. Там же фіксувалось місце допиту, так ми дізнались, де знаходимось, коли почали читати ці протоколи".

Годували, зізнався Колесніков, військовополонених жахливо.

"Наприклад, зранку не могли їсти нічого, крім хліба, решту просто виливали. З'їдали хліб і трохи чаю, якого давали літр на 14 людей. Хтось запитав, чому так мало чаю. Прийшли і зі словами "кому тут мало чаю?" побили тих, хто просив ще чаю. І взагалі били достатньо часто", - розповів екс-бранець.

На будь-які запитання бійців ЗСУ про те, що відбувається зовні, російські окупанти спочатку відмовлялися відповідати.

"Нам не казали нічого, крім того, що спецоперація проводиться згідно з планом і все у них добре начебто. А також (розповідали) про те, що Польща майже напала на Україну, і от вони ніби вже майже домовилися з нею як розділити Україну… От коли вони захопили Маріуполь, то про це вони нам розповідали охоче і були дуже горді з цього…", - додав Колесніков.

День полонених складався з підйому, якого-небудь сніданку, ранкової перевірки, обіду. "В проміжках вони дуже не хотіли, щоб ми спали, і постійно це перевіряли. Іноді виходило знайти якесь місце трошки перепочити, але це було до того, як стало холодно, адже в таких випадках спали на підлозі, а з кінця жовтня в камері стало дуже холодно. Дехто міг подрімати навпочіпки", - сказав Колесніков.

Проте типовим був примус окупантів виконувати українськими військовими російські пісні: "І це, до речі, часто бувало, типовий день - вони змушують співати кілька разів свій гімн, потім ще "катюшу", "дєнь побєди", це три пісні, які чомусь входили до звичної програми".

"На прогулянку одного разу в травні вивели і десь до середини липня не виводили. Потім з середини літа виводили на 5−6 хвилин у двір. Але наказали, що якщо хтось нас запитає, то ми мусимо відповісти, що на прогулянці буваємо не менше години, на випадок якоїсь перевірки. Вони кілька разів самі провокували, перевіряли, що ми будемо відповідати. І якщо ти не кажеш, що гуляв більше години, то треба було, наприклад, присісти 200 разів", - відповів Колесніков.

Історія з яблуком – в мережі завірусився щемливий кадр з військовим

Під час повернення додому після багатомісячного російського полону боєць ЗСУ Максим Колесніков взяв у руки яблуко і зізнався, що місяцями не бачив свіжих фруктів. "Уперше за рік їм свіжий фрукт! Це навіть страшно", - сказав захисник.

Емоція військового зворушила і пресу, і мережу. Тож кадр з Колесніковим очікувано "завірусився".

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