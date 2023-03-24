За вигуки "Слава Україні!" їх забирали в невідомому напрямку.

Депортованим з України дітям російські окупанти погрожували ізоляцією, інтернатом, били палицями, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Депортовані діти, яких вдалося повернути в Україну, кажуть, що їм погрожували ізоляцією, інтернатом, били палицями, а за вигуки "Слава Україні!" забирали в невідомому напрямку. Їм казали, що від них відмовилися батьки і вони тепер "діти Росії". Якщо це не політика геноциду, то що?" - зазначив він.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що додому вдалося повернути з Росії двох українських дітей.

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Україна повернула додому ще двох українських дітей – що відомо

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець 23 березня повідомив, що додому вдалося повернути з Росії двох українських дітей.

Звернення про необхідність повернення дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка перебувала в російському полоні. "Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець - в Україні разом зі своєю родиною. Тож сьогодні мав з ними зустріч", - зазначив він.

Повернення вдалося здійснити у результаті взаємодії двох уповноважених з прав людини - України та Росії.

Як розповів школяр з Херсонської області, якого вдалось повернути додому, у Росії дітям "промивали" мізки: "Казали, що нас відвезуть до Пскова. "Там інтернат. А там вас уже всиновлять". Ми казали, що від нас батьки не відмовлялися, аж ніяк ви нас не відвезете. А нам казали, що відмовилися від нас. Я дзвоню мамі. Мама каже цій, директору табору, каже "Ви що, взагалі хворі? Я такого не говорила. Навіщо ви дітям брешете?". А та каже: "Все одно ви їх не заберете. Це діти Росії".

Депортація українських дітей – ще один воєнний злочин РФ

Офіційно відомо майже про 14 тисяч депортованих дітей. Окупанти відбирають неповнолітніх українців у ще живих батьків і відправляють їх в інтернати РФ, потім розподіляють по російських родинах.

Кремль навіть вигадав освітню програму з "інтеграції" маленьких українців – їх вчать "правильній" історії, розповідають про "велич" Росії та усіляко намагаються стерти українську ідентичність.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіну та омбудсмена Львової-Бєлової, що особисто займались організацією масових депортацій.

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