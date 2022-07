Аналітики відзначили, що окупанти визнали, що поява цієї зброї стала поворотним моментом у війні

Успішні удари HIMARS по російських складах та командних пунктах окупантів посіяв страх. В інформаційному просторі РФ стали боятися провалу у війні проти України.

Про це повідомляє Institute for the Study of War.

Аналітики відзначають, що з російських ЗМІ назвали появу в Україні установок HIMARS поворотним моментом у війні. З'являються повідомлення, що удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і, можливо, необоротний вплив на російський наступ в майбутньому.

У зв'язку з цим загарбникам доводиться вдаватися різні тактики укриття від HIMARS, в тому числі маскування і постійна зміна місця розташування. Дані заходи не дають російським окупантам проводити масовані артилерійські обстріли.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області.

До цього 19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У свою чергу депутат Херсонської облради і радник голови обласної Військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що переломний момент на фронті в Херсонській області вже настав. ЗСУ зайняли лідируючу позицію і відкрито починають контрнаступальні дії.

