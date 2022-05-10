За минулу добу Збройні сили України відбили на сході чотири ворожі атаки. У запеклих боях вдалося ліквідувати до 260 окупантів і знищити більше двадцяти одиниць російської техніки.
Про успішні дії ЗСУ в боях з рашистами розповів прес-центр оперативного командування "Схід" на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Втрати Росії на сході Україні протягом 10 травня
- особового складу — до 260 осіб;
- танків — 4 одиниці;
- бронетранспортерів — 2 одиниці;
- бойових машин піхоти — 2 одиниці;
- самохідних артилерійських установок — 4 одиниці;
- автомобільної техніки — 7 одиниць;
- безпілотників — 2 одиниці.
Нагадаємо, в районі відповідальності оперативного командування "Схід" не припиняються інтенсивні битви. За минулу добу, 9 травня, угруповання українських військ у регіоні відбило 15 атак і знищило більше сорока одиниць ворожої техніки.
Згідно зі свіжими даними від Генштабу, за весь час з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували приблизно 26 тисяч окупантів. Статистика зростає щодня через постійні битви на сході та півдні України.
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