Українські воїни також підірвали більше двох десятків одиниць російської техніки.

За минулу добу Збройні сили України відбили на сході чотири ворожі атаки. У запеклих боях вдалося ліквідувати до 260 окупантів і знищити більше двадцяти одиниць російської техніки.

Про успішні дії ЗСУ в боях з рашистами розповів прес-центр оперативного командування "Схід" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Втрати Росії на сході Україні протягом 10 травня

особового складу — до 260 осіб;

танків — 4 одиниці;

бронетранспортерів — 2 одиниці;

бойових машин піхоти — 2 одиниці;

самохідних артилерійських установок — 4 одиниці;

автомобільної техніки — 7 одиниць;

безпілотників — 2 одиниці.

Нагадаємо, в районі відповідальності оперативного командування "Схід" не припиняються інтенсивні битви. За минулу добу, 9 травня, угруповання українських військ у регіоні відбило 15 атак і знищило більше сорока одиниць ворожої техніки.

Згідно зі свіжими даними від Генштабу, за весь час з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували приблизно 26 тисяч окупантів. Статистика зростає щодня через постійні битви на сході та півдні України.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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