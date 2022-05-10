За добу на сході України ЗСУ відбили 4 ворожі атаки і знищили до 260 окупантів / фото REUTERS

За минулу добу Збройні сили України відбили на сході чотири ворожі атаки. У запеклих боях вдалося ліквідувати до 260 окупантів і знищити більше двадцяти одиниць російської техніки.

Про успішні дії ЗСУ в боях з рашистами розповів прес-центр оперативного командування "Схід" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Втрати Росії на сході Україні протягом 10 травня

  • особового складу — до 260 осіб;
  • танків — 4 одиниці;
  • бронетранспортерів — 2 одиниці;
  • бойових машин піхоти — 2 одиниці;
  • самохідних артилерійських установок — 4 одиниці;
  • автомобільної техніки — 7 одиниць;
  • безпілотників — 2 одиниці.

Нагадаємо, в районі відповідальності оперативного командування "Схід" не припиняються інтенсивні битви. За минулу добу, 9 травня, угруповання українських військ у регіоні відбило 15 атак і знищило більше сорока одиниць ворожої техніки.

Згідно зі свіжими даними від Генштабу, за весь час з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували приблизно 26 тисяч окупантів. Статистика зростає щодня через постійні битви на сході та півдні України.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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