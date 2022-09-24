Російські загарбники відкривали вогонь по чотирьох громадах області.

У Сумській області за поточну добу зафіксовано майже 140 "прильотів" внаслідок застосування російськими окупантами різних видів озброєння.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Сьогодні на прикордонні області зафіксовано майже 140 "прильотів" з боку Росії. Краснопільська громада: майже о 10 ранку по околиці Краснопілля ворог бив із САУ − 4 "прильоти". З 11 ранку по території громади здійснено мінометний обстріл − 28 "прильотів", а за ним ще били з артилерії − 14 "прильотів", - зазначив він.

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За словами Живицького, продовжився обстріл громади і після обіду, били з РСЗВ − 12 "прильотів" та артобстріл із САУ - ще 11.

"Білопільська громада: з 10.00 били із САУ − 7 "прильотів", а також мінометний обстріл − 8 "прильотів". Близько опівдня мінометний обстріл громади продовжився − 10 "прильотів". А близько 13.00 по території громади з БПЛА скинуто один вибуховий пристрій (типу ВОГ-17). Середино-Будська громада: з 13:30 по околиці Середина-Буди росіяни били з САУ (9 "прильотів"), мінометів (3 "прильоти"), кулеметів (5 кулеметних черг). У результаті було пошкоджено лінію електропередач. Близько 3000 абонентів не мають електропостачання, роботи ведуться", - повідомив очільник ОВА.

Крім того, як додав Живицький, у Юнаківській громаді області після 14 години був обстріл із САУ − 30 "прильотів".

Обстріли Сумщини окупантами: що відомо

18 вересня російські війська за добу двічі обстріляли Сумську область, загинув чоловік та близько сотні тварин на місцевій фермі.

22 вересня у 10 громадах на території Сумської області було зафіксовано близько 130 "прильотів", поранено чотирьох людей.

"Ворог здійснив 11 обстрілів 10 прикордонних громад. Зафіксовано близько 130 прильотів. Під вогнем опинилися 10 громад: Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська", - повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.