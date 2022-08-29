Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

За добу на півдні українські захисники знищили РСЗВ "Ураган" та зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1" російських окупантів.

Про це йдеться у зведення оперативного командування "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має. Двічі протягом дня намагався провести штурмові дії в напрямку Високопілля - Потьомкине. Успіху не мав. З втратами відійшов. Разом з тим, ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОК, обійшлося без втрат.

"Двічі з реактивних систем залпового вогню "Смерч" нанесено удар по Миколаєву. Як наслідок – виникла пожежа на території елеватору, пошкоджено інші об’єкти інфраструктури. Людських втрат нема. Надвечір по промисловій інфраструктурі Миколаєва вдарено з "Урагана". Втрат і суттєвих руйнувань нема. Нікопольський район протягом дня російськими окупаційними військами було обстріляно кілька разів з систем залпового вогню "Град" та ствольною важкою артилерією. На відкритій місцевості вогнеборці вгамували пожежу, вибухами пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранено ще три цивільні особи", - зазначають у повідомленні.

На Криворіжжі ворог обстріляв Зеленодольську громаду реактивними системами залпового вогню "Град". Пошкоджено виробничі об’єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільного населення немає.

"Нашою авіацією нанесено 8 ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового. Ракетно-артилерійськими підрозділами відкореговано кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 безпілотних літальних апарати, танк Т-72, РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - зазначають у зведенні.

Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій ракет.

Сумарна кількість ракет складає до 20 "Калібрів". Для масовості на чергування доданий великий десантний корабель. Загроза ракетних ударів, диверсійних заходів і проявів, як і артилерійських обстрілів, в районах географічно досяжних ворожими засобами ураження, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог. Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання в замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими і уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб", - наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили деталі нового артилерійського терору з боку росіян на Дніпропетровщині.

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