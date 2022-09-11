За попередню добу до Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових.

Російські окупанти перебувають у панічному настрої та продовжують зазнавати втрат.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, за попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той же час з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів.

Нагадаємо, у своєму зведенні за 10 вересня Генштаб повідомив, що військовослужбовці Збройних сил України продовжують звільняти населені пункти у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

Також вчора українські захисники відбили наступ окупантів у районах 8 населених пунктів по всій лінії фронту.

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