Окупанти обстріляли 32 населені пункти Луганської та Донецької областей.

За минулу добу на Донбасі від обстрілів російських окупантів загинуло 5 мирних жителів, щонайменше 12 поранено.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook, вчора окупанти обстріляли 32 населені пункти Луганської і Донецької областей, в результаті зруйновано 26 житлових будинків, близько 25 інших цивільних об’єктів пошкоджено.

"Унаслідок обстрілів російськими окупантами міста Святогірськ пошкоджено та зруйновано: дитячий табір, госпіталь для ветеранів, храм Покрови Пресвятої Богородиці, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення, магазин, житлові будинки", - уточнили у Генштабі.

Також пошкоджень зазнали професійний ліцей у Соледарі, коксохімічний завод в Авдіївці, вугільне підприємство в Торецьку, будівля шахти в Білозірському, КПВВ "Зайцеве".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що війська РФ, за інформацією британської розвідки, намагаються прорватися до Слов'янська та Краматорська.

Вас також можуть зацікавити новини: