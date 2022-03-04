На територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, зараз близько 1,5 мільйона дітей.

За вісім днів війни в Україні від зброї російських окупантів загинули 28 дітей, поранено 64.

Як повідомляє Офіс президента України, такі дані оприлюднила радник – уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. На територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, зараз близько 1,5 мільйона дітей. Серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги", – наголосила вона.

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти створенню гуманітарних коридорів.

У Офісі президента зазначають, що через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, низка українських міст і сіл опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання.

Населені пункти в районах бойових дій, що потребують створення гуманітарних коридорів, розташовані в Сумській (напрями – Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівській (східна та північна частини Чернігівщини), Харківській (уся область, крім південно-східної частини), Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївській (Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрями), Запорізькій (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганській та Донецькій областях (Волноваський, Маріупольський райони) тощо.

"Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони. Домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам", – сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, член Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина.

Вас також можуть зацікавити новини: