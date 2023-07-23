Українці, які лишилися працювати на Запорізькій АЕС, продовжують чинити опір супротивникам, зазначили у Генштабі.

У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області російські окупанти посилили репресії проти працівників Запорізької атомної електростанції, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, українці продовжують чинити опір - не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо.

"Своєю чергою, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Співробітники Росгравдії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони", - поінформували в Генштабі.

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Ситуація на ЗАЕС - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. З того часу вони цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу й мінують територію. Крім того, промисловий майданчик станції періодично зазнавав обстрілів.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм бракує персоналу, оскільки українські працівники станції здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

Атомну станцію відвідували інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), але загарбники не пустили їх на дахи енергоблоків на яких, за відомості української сторони, супротивники розмістили предмети, схожі на вибухові пристрої.

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