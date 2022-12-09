Такими діями загарбники намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції.

Російські окупанти посилили репресії проти працівників Запорізької атомної електростанції.

"Вчора, 8 грудня, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та за присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Крім того, окупанти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

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"Такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від мужнього проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яким керує Росатом, та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії", - підкреслюють в енергокомпанії.

"Енергоатом" вчергове звертається до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів.

Війна в Україні: ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

8 грудня стало відомо про підготовку чергової провокації на ЗАЕС з боку окупантів.

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