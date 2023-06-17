Maxar публікує знімок річкового терміналу "Нібулон" у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС.

З'явилися свіжі супутникові знімки наслідків підриву греблі Каховської ГЕС російськими військами. Знімки компанії Maxar опубліковано проектом "Радіо Свобода" Схеми".

На фото за 16 червня 2023 року, які є у розпорядженні "Схем", можна детально побачити знищену греблю.

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Крім того, компанія публікує знімок річкового терміналу "Нібулон" у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС.

Раніше його територія була затоплена. На свіжому фото видно, що нині вода звідти відійшла.

Підрив Каховської ГЕС - головне

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня 2023 року, під загрозою затоплення опинилося понад 80 населених пунктів, а південь України залишиться без врожаїв на довгі роки.

Але росіяни "перестаралися" і затопили власні позиції. Під водою опинилися переважно населені пункти на лівому, окупованому РФ, березі Херсонської області, оскільки він значно нижчий за правий.

Нещодавно сили ССО показали кадри унікальної спецоперації з порятунку "обмінного фонду" - групи з 5-ти росіян, які вже йшли під воду.

Україна неодноразово попереджувала міжнародну спільноту про наміри РФ вчинити теракт на об'єкті критичної інфраструктури, оскільки загарбники ще перед контрнаступом ЗСУ на Херсонщині заклали там вибухівку. Самі терористи обстрілювали територію ГЕС.

Попри очевидний екоцид, Росію стали вигороджувати на міжнародній арені - насамперед пропагандистські ЗМІ включно з топ-пропагандистами РФ в США, а також дружні до Кремля країни.

Рупори Москви почали негайно поширювати дезінформацію, що вибух нібито влаштувала "обстрілами" саме Україна. Хоча на офіційному рівні і в США, і в Європі цю брехню спростовують.

Від підриву ГЕС продовжує страждати насамперед мирне населення - особливо на лівобережжі. Встановлено, що окупанти не евакуюють українців, навпаки, користуючись моментом, їх грабують і розстрілюють під час спроб врятуватися. РФ при цьому не пускає представників ООН на підтоплену територію.

І хоча президент Чехії Петер Павел погодився, що злочин РФ позначиться на червневих боях по всій лінії фронту, західні аналітики, своєю чергою, відзначали, що на просування української армії це нібито не вплине, оскільки ЗСУ не форсували Дніпро.

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