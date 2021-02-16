За його словами, загиблі на Донбасі підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку.

Президент України Володимир Зеленський доручив керівництву ЗСУ назвати імена винних у загибелі військових на Донбасі.

Читайте такожВ ОБСЄ назвали найбільш "гарячі точки" на Донбасі у 2020 роціПро це він повідомив у Telegram.

Президент провів зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем, Героєм України, членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком.

За його словами, загиблі на Донбасі підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку.

"Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла", - повідомив президент.

Розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

"Однак питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування", - зазначив Зеленський.

Він доручив керівництву Збройних сил України виконати наступні завдання:

провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами;

до кінця місяця перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах;

продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові.

"За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше ми не втрачали людей у такий страшний спосіб. Ще раз мої щирі співчуття рідним і близьким", - підкреслив він.

Загибель трьох військових на Донбасі: що відомо

14 лютого, неподалік Новолуганського внаслідок підриву загинули троє військових: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади рухались до вогневих позицій для перевірки несення служби та зміни військовослужбовців, але дістали поранення, несумісні з життям.

Військові підірвались на невідомому вибуховому пристрої під час переміщення на позиції.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

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Автор: УНІАН