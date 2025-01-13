Один з окупантів спробував відкинути гранату, але піймав кулю та підірвався.

Українські військові професійно ліквідували групу російських окупантів, які намагалися наблизитися до позицій ЗСУ. По ворогу відпрацювали військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу ОК "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

У повідомлені пресслужби бригади йдеться, що окупанти все більше намагаються застосовувати нову тактику. Зокрема, спочатку заходить мала штурмова група, ховається якнайближче до позицій ЗСУ та чекає підкріплення.

"Воїни 28-ї бригади знають, як цьому протистояти", - наголошують військові.

Відео дня

Йдеться, що на світанку українські пілоти - фахівці Батальйону безпілотних систем - помітили, як окупанти намагались якомога швидше добігти до певних позицій. Частину з них екіпажі "Kurt&Company" та вказаного батальйону знищили одразу, а решту загнали важкими дронами в бліндажі та "лисячі нори" - спеціальні окопи, взявши противника під приціл.

Тоді ж на зачистку вирушили піхотинці 2-го механізованого батальйону, та кожна позиція стала для окупантів смертельною пасткою.

У пресслужбі бригади оприлюднили відео, на якому можна побачити як за допомогою гранат та стрілецької зброї воїни крок за кроком очистили кожен окоп.

"Лише в останньому ворожий штурмовик спробував відкинути в лицарів гранату, але піймав кулю, впустив її (гранату - УНІАН) та підірвався", - розповіли у бригаді.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські військові знищили на південному напрямку місце дислокації російських операторів безпілотних систем. Зокрема, бійці 128 окремої бригади територіальної оборони "Дике поле" успішно уразили "гніздо" операторів російських дронів на півдні країни. Військові оприлюднили відео, на якому можна побачити, як серед дерев переховуються російські загарбники. Українські фахівці виявили місце пуску дронів типу "Крило", зробили коригування вогню та знищили "гніздо" окупантів з безпілотниками.

Вас також можуть зацікавити новини: