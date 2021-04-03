Нарада відбулася 1 квітня і тривала до початку десятої години вечора.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що президент Володимир Зеленський провів нараду з генералами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"1 квітня була у президента велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, усі наші військові, які мають до цього відношення, усі наші розвідки, і нарада закінчилася на початок десятої години вечора", - заявив Данілов.

Також він розповів, що кожного ранку о 6:15 президент України отримує повну інформацію про стан справ, які відбуваються на території Донецької і Луганської областей, а о 7:15 починається отримання інформації від українських розвідників про стан на кордонах з Білоруссю, з РФ і усе, що відбувається на території окупованої частини Криму.

Окремо Данілов висловив обурення, коли критикують державне оборонне замовлення.

"Це закритий таємний документ. Що там є, сьогодні знають одиниці... Єдине, що я можу сказати, що іноземного озброєння у цьому ДОЗ є набагато більше, ніж було раніше", - заявив Данілов.

Крім того, він сказав, що в Україні побудована система спротиву, але "це не значить, що ми маємо кожному розповідати, у який спосіб вона існує".

"В кожній області є побудована на сьогоднішній день система", - сказав Данілов.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко