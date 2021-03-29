Навчання будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних.

У Щасті 30-31 березня в районі ООС будуть проведені антитерористичні навчання.

Про це повідомляється прес-центр ООС у Facebook.

"30-31 березня у м. Щастя, в рамках проведення операції Об’єднаних сил, за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що навчання будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних.

Через це Служба безпеки України закликала місцевих жителів з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

"Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)", - сказано у повідомленні.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Олег Давигора